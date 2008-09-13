شیوه اجماع اصولگرایان در انتخابات باید متناسب با شرایط روز باشد

حجت الاسلام سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده مردم تهران درمجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آنچه به ذهن می رسد این است که برای هر انتخاباتی که در فواصل مختلف انجام می شود، باید شیوه کاری جدید و مناسبی را به کار گرفت و بر اساس آن عمل کرد؛ بنابراین اتخاذ شیوه جدید انتخاباتی از سوی اصولگرایان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم، مقبول تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه جامعه روحانیت مبارز هنوز درباره اینکه نقش روحانیت باید در انتخابات پیش رو چه باشد، هیچ گونه بحثی نداشته است، افزود: این موضوع را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم بررسی نکرده ایم اما با نزدیک شدن به ایام انتخابات قاعدتا این موضوع در بررسی های ما قرار خواهد گرفت.

اکرمی تصریح کرد: به طور طبیعی روحانیت از صنوف، مشاغل و سایر اقشار جامعه برای حضور در انتخابات دعوت خواهد کرد و خود در انتخابات حضور خواهد یافت اما درباره مصادیق انتخاباتی و اینکه رئیس جمهور روحانی باشد یا غیر روحانی، هنوز هیچ گونه بحثی نداشته ایم.

وی درباره برخی مواضع اخیری که دربرابر روحانیت اتخاذ شده است، اظهارداشت: اصولاهیچگاه نمی توان به افراد اهل جنجال و جدل گفت که رفتار و گفتارت درست نیست، این موضوعی است که جای بحث ندارد؛ چراکه این افراد مشکل دارند.

عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: اگر کسی اهل نقد و انتقاد باشد باید با آگاهی کامل و نیت صادقانه و اصلاح گرایانه سخن خود را مطرح کند و یا اگر ابهامی دارد عنوان کند که بحث در اینگونه موضوعات و به این مقدار نه تنها اشکالی ندارد، بلکه می تواند مفید واقع شود.

وی با بیان اینکه روحانیت معصوم نیستند و در هر حال آمادگی پاسخ به سئوالات را بر اساس اطلاعات خود دارند، یادآوری کرد که متاسفانه بعضی ها به دنبال عیب جویی هستند و ادبیات محترمانه ای هم ندارند؛ دین ما دین ادب، اخلاق و آگاهی است و تمامی برخوردها در مسائل اجتماعی باید اینگونه باشد.