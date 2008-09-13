خشم گروه های صهیونیستی از برنامه سفر احمدی نژاد در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رونامه هاآرتص، پنج موسسه مذهبی در زمان حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک وی را برای صرف "افطار" دعوت کرده اند.

بر همین اساس، کمیته ملی منوئیت، موسسه کواکرز، شورای جهانی کلیساها، مذاهب برای صلح و کمیته خدمات دوستی آمریکا که همگی از موسسه مذهبی این کشور محسوب می شوند نشستهایی را با رئیس جمهوری ایران ترتیب داده اند.

به نوشته هاآرتص، این نشستها به منظور برگزاری گفتگوهای بین المللی میان رهبران ادیان و چهره های سیاسی به منظور بررسی نقش مذهب در برخورد با چالشهای جهانی و پایه گذاری جوامع آرام برنامه ریزی شده اند.

در همین رابطه "آبراهام اچ. فاکس من" رهبر "لیگ ضد رسوایی" که یک موسسه صهیونیستی است با انتقاد از این اقدام موسسات مذهبی آمریکا گفت : این اقدام انحراف از صلح و خیانت به ارزشهای مذهبی است.

لازم به ذکر است، برنامه سفر دکتر محمود احمدی نژاد برای سفر به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای هفته اول مهر ماه برنامه ریزی شده و گروه های صهیونیستی از هم اکنون تبلیغات منفی خود درباره این سفر را آغاز کرده اند.