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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

هشدار جنبش جهاد اسلامی به اسرائیل درباره ترور رهبران فلسطینی

هشدار جنبش جهاد اسلامی به اسرائیل درباره ترور رهبران فلسطینی

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین شب گذشته درباره موج جدید تجاوزات رژیم صهیونیستی از جمله از سرگیری ترور رهبران فلسطینی در آستانه انتخابات داخلی حزب کادیما هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق چاپ قطر، ابراهیم نجار در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: تمامی رهبران رژیم اشغالگر اسرائیل برای رسیدن به حکومت، بر سر خون ما و پایان بخشیدن به آرمان ها و اهداف ملت فلسطین رقابت می کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود از طرفهای فلسطینی خواست تا برای مقابله با موج خشونتهای اسرائیل در آینده با یکدیگر متحد باشند و در یک گروه  واحد قرار گیرند.

لازم به ذکر است "شائول موفاز" وزیر حمل و نقل و نامزد ریاست حزب کادیما روز گذشته خواستار ترور رهبران فلسطینی از جمله "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شده بود.

کد مطلب 748612

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