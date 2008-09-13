هشدار جنبش جهاد اسلامی به اسرائیل درباره ترور رهبران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق چاپ قطر، ابراهیم نجار در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: تمامی رهبران رژیم اشغالگر اسرائیل برای رسیدن به حکومت، بر سر خون ما و پایان بخشیدن به آرمان ها و اهداف ملت فلسطین رقابت می کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود از طرفهای فلسطینی خواست تا برای مقابله با موج خشونتهای اسرائیل در آینده با یکدیگر متحد باشند و در یک گروه واحد قرار گیرند.

لازم به ذکر است "شائول موفاز" وزیر حمل و نقل و نامزد ریاست حزب کادیما روز گذشته خواستار ترور رهبران فلسطینی از جمله "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شده بود.