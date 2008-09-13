با وارد کردن گاز از ایران در صدد حل مشکلات خود در زمینه انرژی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان در گفتگو با روزنامه هایاستانی هانراپتوتیون به مرحله کنونی احداث خط لوله گاز ایران-ارمنستان اشاره کرد و گفت، بر طبق این، فعالیتها در راستای افزایش ظرفیت خط لوله گاز در بخش کاجاران-ایروان در نوامبر سال جاری پایان خواهند گرفت.

وزیر تائید کرد: "پس از فعالیتهای آزمایشی می توانیم خط لوله را با کل توان آن مورد استفاده قرار دهیم که آن به ما امکان خواهد داد سالانه تا3/2 تا 5/2 میلیارد مترمکعب گاز به کشورمان وارد کنیم."

وی در ادامه یاد آور شد، اینکه به چه میزان گاز وارد خواهیم کرد و به چه میزان از خط لوله استفاده خواهیم کرد، این به تقاضا منوط خواهد بود. بدین ترتیب پس از نوامبر امسال در صورت ضرورت می توانیم علاوه بر گاز روسی از گاز ایرانی نیز استفاده کنیم.



وزیر ارمنی در ادامه خاطرنشان ساخت: "ما با خط لوله گاز ایران-ارمنستان سعی کردیم مسئله استقلال انرژی کشورمان را حل نمائیم. یعنی در شرایط فورس ماژور مردم ما بدون گاز نخواهد ماند، خط لوله آلترناتیو وجود دارد."

به گزارش مهر، ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان قرار است در آینده نزدیک به ایران سفر کند و همکاری های دو کشور را در زمینه های مختلف با مقام های ایرانی مورد بررسی قرار دهد. این مطلب پس از دیدار سید علی سقائیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با نعلبندیان اعلام شد.

