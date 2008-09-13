نقش تعاونیها در توسعه کشاورزی مازندران موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی صبح شنبه در دیدار تشکل های غیر دولتی بخش کشاورزی و اعضای اتحادیه های بخش تولیدی و هیئت مدیره اتاق تعاون استان در خصوص حمایت از این بخش گفت: حمایت از تشکل هاو تعاونیها در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وی ضمن تاکید بر استفاده از نقطه نظرات تشکلهای بخش کشاورزی و اتاق تعاون در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها بیان داشت: مازندران با ۱۰۰هزار هکتار سطح کشت باغ مرکبات و تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن مرکبات (۳۰ درصد سطح زیر کشت و ۴۰ درصد تولید کشور) رتبه اول تولید مرکبات را در کشور داراست.

وی در این خصوص افزود: در سال جاری ۷۰۰ هزار تن مرکبات تامسون و ۵۰۰ هزار تن نارنگی در استان برداشت خواهد شد که با ید با همکاری تعاونیها و اتحادیه ها در زمینه بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و به منظور تحول اقتصادی در استان برنامه ریزی شود.

استاندار با تاکید بر ارتباط و همکاری بین تعاونی های مصرف با تشکلهای کشاورزی گفت: استان مازندران با ۲۴۰ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن شلتوک یک قطب کشاورزی است که توسعه این قطب نیازمند همکاری تعاونیها و تشکلهای غیر دولتی کشاورزی است.



کریمی با اشاره به مشکلات تعاونی در زمینه نقدینگی تعاونی ها گفت: با تعامل بانکهای دولتی و خصوصی و صندوق تعاون در تلاشیم مشکل نقدینگی تعاونیهای استان را برطرف سازیم.

وی همچنین خواستار معرفی بیشتر تشکل ها و اتاق تعاون از طریق صدا و سیما و رسانه های گروهی برای معرفی نقش و وظیفه آنان شد.

در ادامه این جلسه تعاونی ها نیز به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص آموزش نیروی انسانی و نقدینگی تعاونی ها پرداختند.