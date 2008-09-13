23 اثر هنری هنرمندان گلستان به جشنواره کشوری فیلم کوتاه رویش راه یافت

محمدرضا کیوانفر در گفتگو با خبرنگارمهر در گرگان افزود: این آثار شامل هشت فیلم، هفت فیلمنامه، هفت ایده و یک انیمیشن است.

وی توسعه و تعمیق شناخت و بصیرت دینی در بین هنرمندان جوان عرصه سینما را از جمله اهداف برگزاری جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش ذکر کرد.

وی تصریح کرد: این جشنواره بخشهای مختلفی مانند فیلمنامه، پویانمایی، مستند، فیلم داستانی، ایده، انیمیشن و موضوعات جانبی را در بر می‌گیرد.

کیوانفر با اشاره به اینکه حضور حوزه هنری استان و تعداد آثار تولید شده نسبت به سال گذشته چهار برابر شده ‌است، اضافه کرد: این حضور بی‌سابقه در پی تشکیل کارگروه های فیلمنامه و فیلم، نقد و بررسی آثار تصویری و همچنین تجهیز واحد هنرهای تصویری به وسایل ساخت فیلم بوده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گلستان ادامه داد: جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از هفتم تا دهم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.‬