اولین شهرک سینمایی بخش خصوصی در شهریار احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش پیش از ظهر امروز در کارگروه سرمایه این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اهتمام جدی و همکاری بسیار خوب چند تن از کارگردانان مطرح سینمای ایران مبنی بر احداث شهرک سینمایی، امید است عملیات اجرایی این پروژه عظیم به زودی آغاز شود.

وی با اعلام آمادگی مسئولان از اجرای این طرح و استقبال از آن در شهریار افزود: با توجه به ظرافتهای کار سینما در مجموع احداث این شهرک در شهریار به افزایش پتانسیلهای فرهنگی این شهرستان کمک خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: شاید اعضای اتاق سرمایه در قبال این پروژه فرهنگی و سینمایی حساسیت نشان ندهند و این اعضا بیشتر به سمت بخش تولیدی و تجارت گرایش داشته باشند ولی با توجه به حساسیت آن و اهتمام مسئولان مربوطه این پروژه بخش مهمی از جلسه اتاق سرمایه را به خود اختصاص داده است.

عرفان منش بیان داشت: این پروژه هم اکنون در مراحل ابتدایی است و باید هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود و بر اساس تعهد جانمایی زمین انجام گیرد.

فرماندار شهریار عنوان کرد: برای نهایی شدن طرح لازم است به طور کامل از قابلیتهای دو طرف استفاده شود تا پیگیریهای بعدی نتیجه داشته باشد همچنین باید واگذاری زمین قطعی و تاسیسات مقدماتی دائمی شود تا همکاریها به نتیجه برسد.

این مسئول تصریح کرد: میزان اراضی درخواستی برای ایجاد شهرک متناسب با طرح نیست و در این زمینه باید تمامی جانماییها مشخص شود تا در آخرین مرحله کمیسیون، مسئولان مربوطه نسبت به کارهای اجرایی خود دفاع لازم را ارائه کنند.

عرفان منش ادامه داد: در بخش تامین اعتبار فرد سرمایه گذار باید از واگذاری زمین مطمئن شود و علاوه بر تامین اعتبار این طرح از ابتدا باید دوره بازگشت سرمایه قابل دفاع و توجیه باشد.

فرماندار شهریار افزود: در بخش دیگری برای احداث این شهرک باید زمینی در نظر گرفته شود که در اطراف آن زمینهای خالی و بدونمالک باشد تا مسئله تداخل کاربری ایجاد نشود.

وی اظهار داشت: در این طرح باید کلیه تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیده شود تا اثرات اشتغال، گردشگری و فرهنگی خود را نشان دهد.

عرفان منش گفت: با اعلام موافقت مسئولان برای احداث شهرک سینمایی در شهریار، انتظار می رود کارها از نظر پشتوانه، تصویب طرح و واگذاری زمین به خوبی انجام شود.