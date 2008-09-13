آغاز عملیات اجرایی بند انحرافی و پوشش دائمی تونل انتقال آب کاکارضا به خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، استاندار لرستان پیش از ظهر امروز در این مراسم با اشاره به مزایای این طرح بزرگ، اظهار داشت: علاوه بر تامین آب شرب و کشاورزی، احداث سدها موجب جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب اراضی شده و در حوادث طبیعی مانند سیل تهدیدها را به فرصت بدل خواهند کرد .

سید حسین صابری با اشاره به توانمندیهای مهندسین این استان خواستار تجلیل از عوامل اجرایی طرح بزرگ انتقال آب رودخانه کاکا رضا به خرم آباد شد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت رسانه ها و مطبوعات برای انتشار خدمات و دستاوردهای دولت در جهت ایجاد روحیه نشاط و امید در میان مردم، یادآور شد: انتقال زحمات نیروهای فعال در بخش آب می تواند موجب ایجاد انگیزه بیشتری در مردم برای صرفه جویی در این نعمت خدادادی شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در ادامه این مراسم در سخنانی با اشاره به اهداف اجرای این طرح، بیان داشت: با اجرای این طرح بیش از 10 هزار هکتار از اراضی منطقه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

امیرحمزه حقی آبی با اشاره به افتتاح تونل انتقال آب این طرح عظیم، تصریح کرد: این تونل به طول سه هزار و 111 متر و با قطر 3/4 متر قابلیت انتقال بیش از 201 میلیون متر مکعب را دارا خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف نهایی از اجرای این طرح تامین آب شرب بلند مدت شهر خرم آباد است، افزود: در مسیر اجرای این پروژه دو سد مخزنی سراب تلخ با ظرفیت 50 میلیون متر مکعب و مخمل کوه با ظرفیت 70 میلیون مترمکعب به عنوان بخشی از این پروژه بزرگ به بهره برداری خواهد رسید .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به تامین آب دراز مدت شهر خرم آباد از سد مخملکوه ، ادامه داد: برای اجرای این طرح تاکنون اعتباری بالغ بر 5/4 میلیارد تومان هزینه شده که این اعتبار با احتساب صورت وضعیت به بیش از پنج میلیارد و 100 میلیون ریال خواهد رسید.

حقی آبی یادآور شد: میزان اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل طرح بزرگ انتقال آب رودخانه کاکارضا به حوزه خرم آباد در سال 86 بیش از 168 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در پنج سال آینده این پروژه بزرگ به بهره برداری کامل برسد.

مشاور طرح انتقال آب رودخانه کاکارضا به حوزه خرم آباد نیز در ادامه در توضیحاتی اظهار داشت : تونل ساخته شده در این طرح با طول بیش از سه هزار کیلومتر یکی از ارزان ترین و بی نقص ترین تونل های انتقال آب در کشور محسوب می شود .

یاراحمدی این پروژه را یک ابرطرح خواند و یادآور شد: با بهره برداری از این طرح بیش از چهار هزار و 500 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه بزرگ آب شهر خرم آباد تا سال 1450 تامین می شود، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح این طرح سراب هایی که اکنون آب خرم آباد از آنها تامین می شود آزادسازی شوند.