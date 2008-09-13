روستاهای خسارت دیده از سیلاب آذربایجان غربی به 61 روستا رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی صبح امروز در جلسه ویژه ستاد سوانح و حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی به دلیل بروز سیلابهای دو روز گذشته تشکیل یافت افزود: هم اکنون با تلاش نیروهای امدادی در کلیه راههای اصلی و فرعی استان که بر اثر سیل خسارت دیده بودند آمد و رفت انجام می گیرد و کارشناسان در حال بررسی آخرین میزان خسارتهای وارده هستند.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر بارشهای چند روز گذشته سیلاب علاوه بر وارد ساخت خسارتهای به تاسیسات شهری و روستایی، مزارع کشاورزی و خانه های روستایی جان سه نفر از ساکنان شهرستانهای پیرانشهر و سلماس را گرفت.

داریانی افزود : با توجه به صدور اطلاعیه های پیش آگاهی از سازمان هواشناسی استان در خصوص احتمال جاری شدن سیل تمامی نیروهای امدادی در استان به حالت آماده باش بودند که مانع از تشدید خسارتهای جانی و مالی شده است.

وی اظهار داشت: از ساعات اولیه وقوع سیل عملیات امداد و نجات در مناطق سیل زده آغاز و هم اکنون تیمهای امدادی در حال کمک رسانی و اسکان سیل زدگان هستند.

یحیی زینالپور، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: سیل اخیر به واحدهای مسکونی 308 خانوار با جمعیت یک هزار و 888 نفر در مناطق مختلف روستایی استان آسیب وارد ساخته که تیمهای امداد و نجات با عزیمت به مناطق آسیب دیده علاوه بر اسکان سیل زدگان نسبت به توزیع اقلام ضروری اقدام کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه سیل اخیر مشکلی در تامین آب شرب مناطق شهری استان به وجود نیاورده گفت: در ارومیه نیز به دلیل حفاریهای غیر اصولی شرکت انتقال خطوط گاز در بستر رودخانه شهرچایی موجود افزایش بیش از حد کدورت آب ورودی تصفیه خانه آب شرب شهر شد که به دنبال آن این تصفیه خانه به مدت 26 ساعته از مدار خارج و آب 30 هزار مشترک ارومیه قطع شد.

فرید خلیل زاده افزود: با کم شدن میزان کدورت آب رودخانه شهرچایی عملیات تصفیه آب دوباره امکان پذیر شد و هم اکنون در ارومیه مشکل قطعی آب نداریم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: سیلاب اخیر در بیش از 44 روستا به خطوط انتقال آب خسارتهای وارده ساخت که با تلاش نیروهای امدادی مشکل قطعی آب در کثر روستاها رفع شد.

اسماعیل علیزاده افزود: درچند روستای باقی مانده نیز عملیات ترمیم شبکه در حال اجراست و آب مورد نیاز نیز با استفاده از تانکرهای آبرسان تامین می شود.

سیلاب دو روز گذشته همچنین 200 واحد روستایی را تخریب کرده است و همچنین باعث مسدود شدن 37 محور ارتباطی روستایی و چهار محور اصلی شد که با تلاش ماموران راهداری تا صبح امروز به غیر از دو محور روستایی در شهرستانهای مهاباد و سلماس دیگر مسیرهای ارتباطی بازگشایی شده است.

در بخش کشاورزی هم سیل به باغات و مزارع کشاورزی، زنبورستانها و استخرهای پرورش ماهی در بیش از 60 روستا خسارت وارد کرده است.