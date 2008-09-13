احداث ناحیه صنایع صنعتی برای مقابله با بیکاری در گلوگاه موثر است

‌منوچهر تات در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین تقاضا و مشکل مردم این شهرستان را در زمینه اشتغال و تسهیلات بانکی و تامین مسکن بیان کرد .

وی گفت: با توجه به تلاش دولت برای ساماندهی تعاونی های مسکن تا کنون ۱۰۰۰ نفر در این تعاونی ها ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۸۰ متقاضی واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن در قالب تعاونی مسکن مهر شناخته شدند.

وی تعداد واحدهای مسکونی گلوگاه در قالب طرح مسکن مهر را ۴۵۰ واحد مسکونی بیان داشت.

فرماندار گلوگاه با اعلام میزان نرخ ۱۹ درصدی بیکاری این شهرستان گفت: ایجاد ناحیه صنعتی یکی از مهمترین گزینه ها برای مقابله با بیکاری در این شهرستان است.

وی در این راستا افزود: در سال گذشته کلنگ احداث ناحیه صنعتی در ۵۰ هکتار زمین زده شد که تا کنون ۱۶۲ نفر متقاضی احداث واحد صنعتی از طریق واگذاری زمین در این شهرک شدند.