کارگران تعاونیها از تخفیف تامین اجتماعی برخوردار شدند

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این زمینه افزود: این طرح در راستای توسعه تعاونی ها و اجرای سیاست های اصل 44 انجام می شود که با توجه به صنعتی و کارگری بودن استان مرکزی این امر می تواند نقش سازنده ای در استان داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو شرکت تعاونی استان مرکزی برتر ملی شدند، گفت: دو شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری اتحادیه امین و شرکت تعاونی پارس آمپول ساوه از استان مرکزی به عنوان شرکت تعاونی برتر کشوری و ملی معرفی شدند.

مدیر کل تعاون استان مرکزی خاطر نشان کرد: اتحادیه امیـن شرکت های تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری این استان درسال 84 با هدف ترویج و تحکیم مشارکت و تامین نیازهای مشترک اقتصادی، علمی، فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی به ویژه در توزیع نـهادهای دامی مورد نیاز دامداران و فعالیتهای خدماتی و آموزشی با 33 شرکت تعاونی که بالغ بر هشت هزار عضو دارد، تشکیل شده است.

مظفری افزود: شرکت تعاونی پارس آمپول ساوه در سال77 به منظور تولید انواع پوکه های آمپول برای تامین نیاز شرکتهای دارویی تاسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت پارس آمپول امروزه نزدیک به 50 درصد از نیاز کشور را در انواع پوکه آمپول تامین می کند، افزود: این شرکت با 15 خط تولید شامل پوکه آمپول، کارپول دنـدان، ویال و پی یت قطره چکان سالانه ظرفیت حدود 300 میلیون عدد تولید دارد.

تاکنون چهارهزار و 576 شرکت تعاونی با عضویت 321 هزار و197 نفر در استان مرکزی به ثبت رسیده که از این تعداد، 541 شرکت تعاونی غیرفعال است.