سطح مسابقات جهانی بالاتر خواهد بود/ از قایقرانان انتظار نتیجه نداشتیم

مدیرتیم های ملی آبهای آرام ایران درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای مقدماتی قهرمانی جهان درمسکو تنها با حضور 26 تیم برگزار شد که قایقرانان ما با کسب مقام های پنجم وهفتمی نتایج خوبی را در این رقابتها گرفته و برای اولین بار موفق به حضور در بخش فینال این مسابقات شده است.

وی گفت: این تیم برای اولین بار راهی رقابتهای جهانی شده بود و از بین قایقرانان تنها دو ورزشکار تجربه شرکت در میادین بین المللی را داشتند. بنابراین انتظاری برای کسب نتیجه از قایقرانان در این رقابتها نداشتیم.

اقلیمی تصریح کرد: این رقابتها میدان خوبی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا درتهران و مسابقات اصلی قایقرانی در مسکو بود. اما نمی توان با نگاه به این نتایج به ترکیب نهایی برای حضور در رقابتهای اصلی قهرمانی جوانان جهان در سال 2009 رسید. قطعا در فاصله باقیمانده تا این دیدارها تغییرات زیادی را درترکیب تیم شاهد خواهیم بود.

مربی قایقرانی کشورمان خاطرنشان کرد: سطح پیش مسابقات قهرمانی جهان در مسکو با حضور 26 تیم خوب بود اما رقابتهای اصلی قهرمانی درسال آینده با حضور بیش از 60 کشور انجام می شود که با در نظر گرفتن سطح بالای این رقابتها نمی توان گفت که حتما پاروزنان ما راهی فینال مسابقات می شوند.

مدیرتیم های ملی قایقرانی آبهای آرام ایران اظهار داشت: تیم های بزرگسالان و جوانان ما برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا در تهران از هم اکنون در اردوهای بلند مدت شرکت می کنند و طبق برنامه چند اردوی برون مرزی و کاپ آسیایی را پیش رو خواهند داشت.

پیش مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مسکوهفته گذشته با کسب یک مقام پنجم و سه عنوان هفتمی برای تیم ایران به پایان رسید.