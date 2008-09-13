مستحق برتری مقابل استقلال بودیم / میزبانی صباباتری قابل قبول بود

کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که از قبل پیش بینی می کردیم دو تیم صباباتری و استقلال بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشتند. تیم ما از فرصت تعطیلات لیگ برتر به نحواحسن استفاده کرد و با آمادگی کامل به دیدار استقلال آمده بود. به عقیده من صباباتری در جریان مسابقه برتر از تیم استقلال بود و توانست به شایستگی در پایان به آنچه استحقاقش را داشت دست یابد.

وی یاد آور شد: تیم صباباتری برخلاف دیگر تیم‌های لیگ برتری دیر بسته شد و با کمترین تمرین وارد مسابقات شد. در این شرایط اگر از همان ابتدا در نتیجه گیری موفق عمل می کردیم عدالت فوتبال رعایت نمی شد. با جبران این کاستی در هفته‌های گذشته تیم ما روند خوبی را در پیش گرفته است که در نهایت منجر به غلبه بر استقلال شد. امیدوارم این استارت خوب در مسابقات لیگ تداوم داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه صباباتری قم در خصوص میزبانی این تیم در بازی مقابل استقلال گفت: در این بازی همه چیز به خوبی پیش رفت و امور تحت کنترل بود. ناظران فدراسیون نیز در پایان مسابقه از میزبانی تیم صباباتری ابراز رضایت کردند. میزبانی از تیم استقلال اولین تجربه ما در لیگ برتر برای پذیرایی از تیم‌های بزرگ لیگ بود که خوشبختانه توانستیم با سربلندی این آزمون را پشت سربگذاریم.

ملاحی همچنین پیرامون درگیری مربیان تیم‌های صباباتری و استقلال در واپسین دقایق نیمه اول گفت: من در جایگاه بودم و از چگونگی بروز این درگیری باخبر نشدم. در پایان مسابقه نیز فرصت پیگیری پیدا نکردم. اما آنچه مسلم است از صادق ورمزیار و صمد مرفاوی که از بازیکنان قدیمی و پیشکسوت استقلال هستند انتظار بیشتری می رود و آنها باید بیش از بازیکنان به اخلاق پایبند باشند.

تیم فوتبال صباباتری قم شب گذشته در چارچوب هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر مقابل تیم استقلال با نتیجه 3 بریک به پیروزی رسید.