چهلمین المپیاد ورزشی ارامنه افتتاح شد / آغاز رقابت 1200 ورزشکار

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان ورزش ارامنه، نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی، خلیفه ارامنه تهران اسقف اعظم"سبو سرکیسیان"، حسن غفوری فرد (عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)، علیرضا دبیر (عضو شورای شهر تهران) و کارن نظریان (سفیر جمهوری ارمنستان درایران) از مهمانان ویژه حاضر در مراسم افتتاحیه چهلمین دوره المپیاد ورزشی ارامنه بودند.

این مراسم شب گذشته با حمل پرچم جمهوری اسلامی ایران و نماد بازی ها آغاز شد. مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی ارامنه با اجرای حرکات نمایشی نوجوانان و جوانان ورزشکار در رشته های مختلف و رژه تیم های شرکت کننده همراه بود.

علاوه بر 1000 ورزشکار ارامنه مقیم ایران، 200 ورزشکاراز جمهوری های ارمنستان، گرجستان و قره باغ نیز در این دوره از المپیاد ورزشی ارامنه شرکت دارند.

شرکت کنندکان در المپیاد ورزشی ارامنه رقابت خود را در قالب 21 تیم به مدت 9 روز در محل باشگاه آرارات ادامه می دهند. این ورزشکاران در رشته های فوتبال، بسکتبال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، شطرنج دو ومیدانی و تنیس با هم به رقابت می پردازند.

"گئورگ وارتان" نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی دلیل تاخیر در برگزاری چهلمین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان را سوگواری برای درگذشت جمعی از ارامنه در سانحه تصادف اتوبوس عنوان کرد.

وی در بخشی دیگر از صحبت های خود اظهارداشت:" ورزش ارامنه از پتانسیل و توانایی های بالایی برخوردار است. به همین دلیل مصمم هستیم این مسابقات را با قدرت و تداوم بیشتر پیگیری کنیم."

حسن غفوری فرد نیز یکی از افرادی بود که در آغاز دور جدید المپیاد ورزشی ارامنه به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در بخشی از صحبت های خود اعلام کرد: "مالکیت باشگاه آرارات برای همیشه به ارامنه سپرده شده است."

اوشین ساهاکیان و هروس آوانسیان ملی پوش و داور بین المللی بسکتبال نیز از مهمانان ویژه شرکت کننده در مراسم افتتاحیه چهلمین دوره المپیاد ورزشی ارامنه بودند که به دلیل حضور شایسته در بازی های المپیک 2008 پکن از آنها تقدیر شد.