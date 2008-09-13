92 اثر از هنرمندان منطقه غرب کشور به جشنواره "حرکت" رسید

سعید شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آغاز مرحله بازبینی آثار از 20 شهریور ماه جاری ، پیش بینی کرد در مرحله بازبینی اولیه حدود 40 اثر به بخش نهایی جشنواره راه یابند .
وی با بیان اینکه این جشنواره سال گذشته به صورت استانی برگزار شد اظهار داشت : با توجه به استعدادهای خلاق هنرمندان ، جشنواره امسال به صورت منطقه ای و با حضور هنرمندان استان های همدان ، ایلام ، خوزستان ، کرمانشاه ، مرکزی و لرستان برگزار می شود .
مسئول واحد انیمیشن حوزه هنری استان لرستان و مدیر اجرایی جشنواره منطقه ای فیلم پویا نمایی حرکت توجه به مضامین والای دینی ، اخلاقی و اجتماعی را از موضوعات بخش آزاد و خلاقیت در تکنیک و خلق محتوایی اثر را از موضوعات بخش ویژه آثار جشنواره ذکر کرد .
شاهوردی پایان مهلت آثار به دبیرخانه این جشنواره را 15 مردادماه عنوان کرد و یادآور شد : به دلیل استقبال هنرمندان این زمان تا 20 شهریورماه جاری تمدید شده بود .
وی خاطر نشان کرد : دومین جشنواره منطقه ای فیلم های پویانمایی "حرکت " روزهای 16 و 17 مهرماه امسال در خرم آباد برگزار می شود .
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