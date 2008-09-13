نمایشگاه مجموعه پژوهشی آفرینشهای قرآنی در کویت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی ایران در کویت و با همکاری شورای ملی فرهنگ و هنر و ادب کویت ، و با حضور جنتی سفیر ایران ، محمد علی کیانی سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان، بدر الرفاعی دبیر کل شورای ملی فرهنگ کویت و تعداد کثیری از هنردوستان و هنرمندان کویتی و سفرا و دیپلماتهای خارجی مقیم کویت و ایرانیان مقیم در گالری هنری احمد العدوانی در منطقه ضاحیه عبدالله السالم ، نمایشگاه هنری خط و تذهیب قرآن کریم عارف گیلانی هنرمند ایرانی با نمایش 51اثر بسیار زیبای قرآنی افتتاح شد.

در این مراسم، محمد علی کیانی سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در کویت خط را یکی از هنرهای اصیل در ایران ذکر کرد و گفت: خط طی مراحل گذشته حیاتش تاکنون ، شاهد تغییرات و تحولات و پیشرفتهای بسیاری بوده ودر دهه های اخیر ، خواستار بازگشت به اصالت اولیه خود شده و جایگاه واقعی خود را در جامعه بازیافته و با درآمیختن با نقاشی و تزئین و تذهیب در آثار معماری باستان ومعاصر مانند نوشته های کاشانی و.. توانسته در زندگی مردم رخنه کند.

وی افزود: امروزه نیز هنر خطاطی رونقی خاص یافته که دلیل بر رشد و شکوفائی آن و اهتمام جمهوری اسلامی ایران به این هنر اصیل است. به طوری که در انجمن خطاطان ایرانی در مدت کوتاهی تعداد داوطلبان این رشته یکباره از 3000 نفر به 7000 نفر افزایش یافت و در حال حاضر این رقم بالغ بر 17000 نفر می باشد .

سرپرست رایزنی فرهنگی ایران هدف از برگزاری این نمایشگاه را تحکیم روابط فرهنگی ـ هنری میان دو کشور که از گذشته تاکنون پابرجا بوده و ریشه در تمدن آنان دارد ، بیان کرد.

کیانی در پایان از شیخ صباح الخالدالصباح وزیر اطلاع رسانی و بدر الرفاعی دبیر کل شورای ملی فرهنگ و هنر و ادب کویت و دیگر مسئولین شورای ملی فرهنگ و هنر وادب کویت بخاطر همکاری در برگزاری این نمایشگاه تشکر و قدردانی کرد.



بدر الرفاعی دبیر کل شورای ملی فرهنگ و هنر و ادب کویت نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه تصریح کرد: خط عربی در فرهنگ نوین ما از جایگاه والائی برخوردار است. و به دلیل جذابیت و زیبائی و انعطاف پذیری و روانی اعجاب برانگیزبوده وتوانسته ومخاطبان بسیاری را جلب نماید .

وی ادامه داد : این هنر به مانند پلی ارتباط و شناخت و تاریخ میان فرهنگهای اسلامی را حفظ کرده و به زیبائیهای درونی و بیرونی حروف و کلمات پرداخته است .و بخاطر فعالیت در چارچوب متون دینی ، قرآن وسنت ،آرایش دیوار و سردرهای مساجد ، توانسته به رشد و شکوفائی زیبائیهای حروف عربی و زبان قرآنی کمک نماید که دارای اهمیت ویژه ای می باشد و درخور تقدیر و احترام است .

الرفاعی همچنین افزود :از آنجا که تجربیات ارزشمند هنرمند ایرانی آقای عارف گیلانی در نمایاندن زیبائیهای خط عربی نقش بسزائی داشته ، شورای ملی فرهنگ کویت و به پاس روابط اسلامی مشترک که در چارچوب ارزشها و عقاید واحد میان دو کشور می باشد ، از ایشان دعوت به عمل آورد تا در ماه رمضان و در حال و هوای روحانی ، از زیبائیهای هنرهای اسلامی هنرمندان ودوستداران هنر را بهره مند سازد .

عارف گیلانی خطاط برجسته قرآن کریم در این نمایشگاه از میان 400 اثر خود 51 اثر از بهترین های آن را در قالب تابلوهایی نفیس و زیبا عرضه کرده است.

وی در این باره گفت: این آثار الهام گرفته و کاری تحقیقی از آثار اساتید و خطاطان بزرگ و معروف قرآن کریم از قرن اول تا قرن معاصر در جهان اسلام و در واقع نوعی مکتب شناسی خلاقیت های بزرگ قرآنی نیز به شمار می رود. اجراء یک مجموعه بزرگ هنری از انواع اسلوب نگارش قرآن کریم در دو بخش کتابت و تذهیب از خطوط بزرگ کاتبان و مذهبان برجسته وی از قرن اول تا قرن سوم روی پوست آهو و آشنائی با شیوهای مختلف می باشد .

عارف گیلانی افزود: از دو هزار اثری که قرار است در رابطه با خطاطی و تذهیب قرآن کریم تهیه شود، تاکنون400 اثر آن را تهیه کرده ام . در حاشیه این نمایشگاه، گارگاه آموزشی خط و تذهیب نیز از سوی وی در نظر گرفته شده است.

این نمایشگاه با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و شورای ملی فرهنگ و هنر و ادب کویت برپا شده است و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.