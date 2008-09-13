ادامه حملات آمریکا/ کشته شدن 92 نفر در درگیریهای جدید پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، در جریان حملات موشکی شب گذشته آمریکا به منطقه ای در وزیرستان دست کم 12 نفر کشته شدند.

ارتش آمریکا مدعی است منطقه مورد حمله محل استقرار افراد بلندپایه ای از گروه های شبه نظامی و طالبان بوده است.

این حمله موشکی در حالی انجام می شود که دولت پاکستان نسبت به انجام این قبیل اقدامات از سوی آمریکا به شدت اعتراض دارد.

در همین رابطه شب گشذته برخی از فرماندهان ارتش پاکستان به نیروهای خود دستور داده اند که در صورت ورود نظامیان آمریکایی از مرز افغانستان به این کشور به سمت آنها شلیک کنند.

خبر دیگر از پاکستان آنکه، هر چند پیش از آغاز ماه مبارک رمضان ارتش پاکستان از توقف عملیاتهای خود در این ماه در مناطق قبیله نشین در نزدیکی مرز با افغانستان داده بود اما دولت پاکستان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان درگیریهای سه روزه ارتش این کشور با شبه نظامیان و طالبان مستقر در مرز پاکستان و افغانستان دست کم 72 شبه نظامی و هشت نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند.