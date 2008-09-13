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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

سجادی در گفتگو با مهر:

انتخاب کاندیدای روحانی موضع جبهه پیروان خط امام و رهبری نیست

انتخاب کاندیدای روحانی موضع جبهه پیروان خط امام و رهبری نیست

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد که این تشکل تاکنون هیچ گونه صحبتی در خصوص انتخاب کاندیدای روحانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم نداشته و این خواسته موضع جبهه پیروان نیست.

سید کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص موضع حزب موتلفه اسلامی درباره ترجیح کاندیدای روحانی بر کاندیدای غیر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهارداشت: به هر حال هر حزب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری می تواند خط مشی خاصی برای خود در نظر بگیرد و آن را اعلام کند که این موضوع هم خواست حزب موتلفه برای حضور در انتخابات آینده است.

وی افزود: البته باید درنظر داشت که منظور حزب موتلفه از ترجیح کاندیدای روحانی بر غیر روحانی، صرف داشتن لباس روحانیت نیست بلکه داشتن تحصیلات حوزوی و عدم ملبس بودن به لباس روحانیت نیز مورد تائید حزب موتلفه است.

سجادی تاکید کرد که علیرغم عضویت حزب موتلفه در جبهه پیروان خط امام و رهبری ترجیح کاندیدای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دهم موضع حزبی موتلفه برای حضور در انتخابات است و جبهه در این خصوص هیچ گونه نظری ندارد.

گفتنی است چندی پیش محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با مهر اعلام کرده بود این حزب در انتخابات ریاست جمهوری دهم در شرایط مساوی انتخاب کاندیدای روحانی بر کاندیدای غیر روحانی اصولگرا را ترجیح می دهد و این خواست خود را در این  انتخابات  دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 748653

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