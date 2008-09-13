28 میلیون قطعه ماهیان استخوانی در سواحل گلستان رهاسازی شد

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، دکتر حسینعلی رستمی روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر، پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی کلمه افزود: انواع ماهیان استخوانی رهاسازی شده به دریا شامل گونه‌های سفید، کپور دریایی و گونه‌های ماهی کلمه یا تلاجی بوده است.

وی میزان استحصال ماهیان استخوانی را در سواحل استان گلستان سه هزار و ‪ ۵۰۰‬ تا چهار هزار تن اعلام کرد.

رستمی، حفظ و صیانت از ذخایر آبزی دریای خزر را از اهداف اصلی شیلات استان برشمرد و گفت: در این راستا از هر طرح و اندیشه نو بویژه از سوی مراکز علمی به گرمی استقبال خواهیم کرد.

مدیرکل شیلات گلستان ادامه داد: این گونه مراکز که فعالیت اصلی آنان، تکثیر، پرورش و احیاء ذخایر دریایی است با انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های مرتبط، نقش بسزایی را در حفظ ذخایر آبزی دریای خزر، ایفاء کنند.

وی افزایش میزان بهره‌وری و تولید و فعالیتهای علمی بر روی انواع لاروها و بچه‌ ماهیان تولیدی را از جمله زمینه های تحقیقاتی عنوان و اضافه کرد: سرمایه گذاری برای تحقیقات بنوعی سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از بحران کمبود و کاهش ذخایر در آینده به حساب می‌آید.

مدیرکل شیلات گلستان افزود : در بیشتر دانشگاههای فعال استان رشته‌های مرتبط با صنعت شیلات و صنایع آبزی‌پروری در حال تدریس است و این عامل خود می‌تواند ما را در استفاده بهینه از دانش روز و حضور اساتید مجرب در این رشته یاری رساند.

وی یادآور شد: شیلات استان آمادگی دارد با تمامی واحدهای دانشگاهی که در زمینه صنعت شیلات مشغول تحقیق و پژوهش هستند، همکاری علمی و فنی داشته باشد.

134 مزرعه، 75 آب بند، 22 مزرعه سردآبی در گلستان وجود دارد.