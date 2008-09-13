به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم را هسلو بر مبنای فیلمنامه‌ای از پیتر استراون کارگردانی می‌کند و کلونی دیگر بازیگر فیلم "مردانی که به بزها خیره می‌شوند" است.





اسپیسی در "مردانی که به بزها خیره می‌شوند" با کلونی همبازی می‌شود

این فیلم بر مبنای کتابی به همین نام نوشته جان رانسن ستون‌نویس روزنامه بریتانیایی ساخته می‌شود. داستان "مردانی که به بزها خیره می‌شوند" در عراق اتفاق می‌افتد و درباره خبرنگاری درمانده به نام باب ویلتن (مگرگور) است که وقتی با لین کسیدی (کلونی) آشنا می‌شود، بزرگترین داستان دوران کاری خود را پیدا می‌کند.

لین ادعا می‌کند سابقا به عنوان یک سرباز غیب‌گو در ارتش آمریکا فعالیت می‌کرده و پس از حادثه 11 سپتامبر دوباره فعال شده است. "مردانی که به بزها خیره می‌شوند" روایتگر سفر این دو مرد در عراق است و از رازی به ظاهر واقعی از تلاش مخفیانه واحدی از ارتش برای استفاده از قدرت فراهنجار پرده بر می‌دارد.

بریجز نقش بیل دیانگو بانی برنامه سرباز پیشگو و مربی لین و اسپیسی نقش لری هوپر یک سرباز پیشگو را دارد که اکنون در عراق رئیس اردوگاه زندانیان است. فیلمنامه "مردانی که به بزها خیره می‌شوند" سال 2007 در فهرست بهترین فیلمنامه‌های تولید نشده بریتانیا قرار داشت. عنوان داستان اشاره به این دارد که هر کس می‌تواند با خیره شدن به یک بز او را بکشد.

کلونی 47 ساله اکنون فیلم "پس از خواندن بسوزان" برادران کوئن را روی پرده دارد. او امسال فیلم "کله چرمی‌ها" را کارگردانی کرد که به لحاظ تجاری موفق نبود. سابقه همکاری کلونی و هسلو به فیلم "شب بخیر و موفق باشید" بازمی‌گردد که به خاطر آن نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شدند.

شرکت فیلمسازی اسموک هاوس نیز متعلق به آنهاست. کلونی قرار است در فیلم سینمایی "روی هوا" به کارگردانی جیسن ریتمن بازی کند. او فیلم انیمیشنی "آقای فاکس شگفت‌انگیز" به کارگردانی وس اندرسن را نیز آماده نمایش دارد که اقتباسی از رمان رولد دال است و در آن به جای شخصیت اصلی صحبت کرده است.

مگرگور 37 ساله پارسال در "رویای کاساندرا" وودی آلن بازی کرد. "فرشته‌ها و شیاطین"، "دوستت دارم، فیلیپ موریس" و "آملیا" از فیلم‌های جدید اوست. اسپیسی 48 ساله نیز برای فیلم تلویزیونی "بازشماری" تولید شبکه HBO نامزد جایزه امی شد. او اخیرا در فیلم مستقل "روانکاو" به کارگردانی جوناس پیت بازی کرده است.

اسپیسی در 1996 برای فیلم "مظنونین همیشگی" برنده اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد و سال 2000 نیز برای "زیبایی آمریکایی" جایزه اسکار بهترین بازیگر را برد. بریجز نیز تابستان امسال فیلم "آیرون من" را روی پرده سینماها داشت.