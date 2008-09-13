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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

5/1میلیون تن مواد معدنی در استان گیلان استخراج شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور معادن سازمان صنایع و معادن استان گیلان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری افزون بر یک میلیون و 500 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج شده است.

کریم توکل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در این مدت پنج فقره گواهینامه کشف با مساحت پنج کیلومتر مربع در استان صادر شده است که میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این گواهینامه ها بالغ بر یک میلیارد ریال است.

وی همچنین گفت: صدور پنج فقره اجازه برداشت و سه فقره پروانه اکتشاف معدنی نیز از دیگر اقدامات این سازمان در حوزه معادن استان است.

توکل نیا خاطر نشان کرد: میزان ذخائر مکشوفه مواد معدنی طی پنج ماهه اول امسال حدود 10میلیون تن بوده است.

این مقام مسئول در سازمان صنایع و معادن گیلان در ادامه، میزان حقوق دولتی وصل شده از معادن استان در پنج ماهه نخست سال جاری را 700 میلیون ریال عنوان کرد.

کد مطلب 748665

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