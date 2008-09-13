اجرای قانون، مالیات گرفتن از مصرف کننده نهایی را ممکن می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیوان کاشفی پیش از ظهرشنبه در سمینار توجیهی قانون مالیات بر ارزش افزوده که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان کرمانشاه درمحل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از140کشورجهان اعمال می شود و نتایج مثمر ثمر آن در این کشورها باعث شد تا در کشور ما نیز بعد از هفت سال که این لایحه در انتظار تصویب بود بالاخره سال گذشته به تصویب مجلس برسد و مراحل اجرایی آن آغاز شود.

وی با اشاره به اهداف تصویب این قانون گفت: این قانون قصد ندارد تا بر سر راه تولید، واردات و صادرات موانعی از قبیل افزایش هزینه و انسداد ایجاد کند چرا که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت می شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تثبیت هزینه‌ها را یکی از اهداف این قانون برشمرد و تصریح کرد: در یک اقتصاد فعال همه ارکان تولید، صادرات و واردات رقابتی هستند و هرگونه تغییر بر این توازن ممکن است تاثیرگذار باشد.

کاشفی با اشاره به اهمیت آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی با این قانون گفت: اجرای آسان این قانون منجر به تسهیل امور و ممانعت از بسط کاغذ بازی خواهد شد.

در ادامه علی وروایی مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه نیز مالیات بر ارزش افزوده را از انواع مالیاتهای غیر مستقیم برشمرد و تصریح کرد: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع فعالان اقتصادی واسطه دولت برای اخذ مالیات خواهند شد.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان بین پنج تا 25 درصد است، خاطر نشان کرد: در کشور ما این نرخ سه درصد است که 5/1 درصد آن مالیات و 5/1 درصد عوارض شهرداری است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی مشمول نرخ مالیاتی صفر هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اسفند ماه سال 86 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در خرداد ماه سال جاری شورای نگهبان نیز آن را تایید نهایی کرد و از ابتدای مهرماه امسال قابلیت اجرایی دارد.