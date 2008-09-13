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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

اختصاص 140 میلیارد ریال برای ترمیم بافتهای فرسوده شهر سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کردستان از اختصاص مبلغ 140 میلیارد ریال جهت ترمیم و بازسازی بافتهای فرسوده در شهر سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: از محل تسهیلات بانک جهانی مبلغ 140 میلیارد ریال برای احیاء و مرمت بافت های فرسوده شهر سنندج اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از محل این اعتبار در حال حاضر عملیات اجرای بیش از 35 پروژه عمرانی و خدماتی آغاز شده که پروژه های حوزه آب و فاضلاب با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان داشت: در همین راستا تا کنون بالغ بر یک هزار و 500 هکتار بافت فرسوده نیز در 9 شهر استان شناسایی شده است.

رسولی گفت: با توجه به سیاستهای دولت در بخش ترمیم بافتهای فرسوده اقدامات بسیار خوبی نیز در استان در راستای تشویق مردم جهت استفاده از تسهیلات ویژه و معافیتهای مالیاتی و عوارضی انجام شده است.

وی در ادامه به طرح تهیه نقشه جامع برای شهرهای استان کردستان خبر داد و افزود: طرح نقشه جامع شهری بعضی از شهرهای استان صورت گرفته و بقیه شهرها نیز در دست مطالعه و اقدام است.

در ادامه این جلسه نقشه جامع شهرهای دهگلان و سروآباد با نظر مساعد اعضا شورای برنامه ریزی و توسعه با چهار اصلاحیه به تصویب رسید و مقرر شد که کلیه اقدامات و برنامه های عمرانی از این تاریخ با توجه به محتویات این طرح انجام گیرد.

همچنین در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ربات اختراعی دو تن از نخبگان استان که با حمایت های استانداری کردستان تولید شده بود به نمایش درآمد.

کد مطلب 748670

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