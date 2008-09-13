اتاق ایران شناسی در پاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق ایران شناسی در دانشگاه بلوچستان پاکستان با حضور رئیس دانشگاه بلوچستان، سرکنسول افغانستان، سرکنسول ایران، رئیس اداره فرهنگ بلوچستان و بیش از 60 تن از رؤسای بخشهای گوناگون دانشگاه، اساتید دانشگاه و دانشجویان، خبرنگاران و نویسندگان 16 شهریورماه گشایش یافت.

در مراسم افتتاحیه این مرکز، امیر رحیمی سرپرست خانه فرهنگ ایران در کویته گفت: خانه فرهنگ ایران در کویته افتخار دارد در این ماه مبارک و در راستای اهداف فرهنگی خود با عنایت به پیشینه روابط فرهنگی دو کشور اسلامی ایران و پاکستان و توجه خاص رئیس دانشگاه بلوچستان، برنامه مصوب خود را با عنوان "تأسیس و راه اندازی اتاق ایران شناسی در دانشگاه بلوچستان" به اجرا درآورد.

وی این برنامه را گامی به سوی گسترش و تعمیق روابط علمی – دانشگاهی، دانست و علاقمندی مردم پاکستان، به ویژه مردم بلوچستان و مساعدتهای مسئولین ایالتی را زمینه ساز تحقق و اجرای این برنامه خواند و گفت: امیدواریم با حفظ و گسترش روابط فرهنگی دو ملت، شاهد تعمیق هر چه بیشتر روابط همه جانبه باشیم.

رحیمی از همکاریهای مسئولین ایالت بلوچستان و همکاران خود در خانه فرهنگ در طول مدت حضورش در کویته نیز سپاسگزاری کرد.

محمد داوود محسنی سرکنسول افغانستان هم با اظهار خرسندی از تأسیس اتاق ایران شناسی در دانشگاه بلوچستان آن را گامی مثبت و مؤثر در گسترش روابط ملتهای همسایه خواند و افزود: راه اندازی اتاق ایران شناسی از سوی خانه فرهنگ ایران در دانشگاه بلوچستان، به دلیل مشترکات فرهنگی و زبانی کشورهای ایران و افغانستان، راه را به سوی گسترش روابط سه جانبه ملتهای ایران، افغانستان و پاکستان نیز هموار می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که روزی شاهد گشایش اتاق افغانستان شناسی نیز در دانشگاه بلوچستان باشد.

دکتر معصوم یاسین زیی رئیس دانشگاه بلوچستان نیز از گشایش اتاق ایران شناسی در دانشگاه بلوچستان از سوی خانه فرهنگ ایران ابراز خرسندی کرد و تلاشهای انجام شده در این راستا را ستود و اقدام مسئول خانه فرهنگ را به موقع و ضروری دانست.

وی با اشاره به روابط دیرینه کشورها و ملتهای همسایه ایران، پاکستان و افغانستان افزود: امیدواریم روزی شاهد شکوفایی هر چه بهتر و بیشتر این گونه برنامه ها با گشایش اتاق افغانستان شناسی در دانشگاه بلوچستان باشیم.

معصوم زیی همچنین اظهار امیدواری کرد اتاق ایران شناسی دانشگاه بلوچستان با حمایت و پشتیبانی های مستمر خانه فرهنگ ایران بتواند رونق و شکوفایی بیشتر یابد تا دانشجویان دانشگاه بلوچستان بتوانند آشنایی بیشتری با ایران پیدا کنند.

علی آرین نژاد سرکنسول ایران هم از تلاشهای خانه فرهنگ برای تأسیس اتاق ایران شناسی تقدیر کرد و افزود: از آنجا که کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان جایگاه ویژه ای از نقطه نظر فرهنگی در جهان دارند گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط فی مابین به سود همه خواهد بود.

پس از پایان سخنرانیها اتاق ایران شناسی به دست دکتر معصوم یاسین زیی رئیس دانشگاه بلوچستان افتتاح شد.