ارزیابی عملکرد دستگاه ها با معیار فرهنگ باید انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی استاندار مازندران ظهر شنبه در حاشیه دیدار با مدیر کل، معاونین و پرسنل اداره کل ارشاد استان در ساری فرهنگ را زیربنای تفکر خدمت رسانی به جامعه دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به مقوله فرهنگ شد.

وی گفت: فرهنگ و هنر امری تخصصی است و دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف فرهنگی خود باید با متولی فرهنگ یعنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعامل صمیمانه برقرار کنند.

استاندار مازندران سیاست خود را تقویت و توجه جدی به فرهنگ و هنر ذکر کرد و از هنرمندان این استان خواست تا در احیای ارزشهای دینی و اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نباشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی فرهنگ و هنر را شاه بیت غزل تمدنی ملت ایران و پایه گذار هویت، شخصیت، اصالت و وثاقت ایرانیان توصیف کرد.

محمد اسماعیل امامزاده افزود: بنا به رسالتمندی نظام اسلامی در تأمین سعادت انسان ها و رشد و تعالی ملت ها، فرهنگ دینی و اسلامی به عنوان آب حیات بشریت باید جدی ترین ساحت مسئولان اجرایی تلقی شده و تلاش متولی فرهنگی در این زمینه باید به عنوان فعالیت سرمایه ای شناخته شود و دولت این تلاش انسان سازانه را در ردیف اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای قرار دهد.

وی با تبیین سیاستهای راهبردی فرهنگ و ارشاد اسلامی در تقویت بنیاد اندیشه های اصیل هنری، تاکید نظام اسلامی و بویژه دولت نهم در لزوم پیوست فرهنگی برای همه فعالیت ها را زمینه ساز تحول نوگرایانه برای جذب و نشاط جوانان برشمرد

وی گفت: در طول عمر این دولت با تاسیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه شهرستان و توزیع اعتبارات و امکانات فرهنگی در شهرها و روستاها، نمادی از حرکت عدالت محورانه توأم با مهرورزی در مازندران عزیز به نمایش درآمد.

در ادامه جلسه هر یک از معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به تشریح برنامه ها و طرح های این اداره کل در حوزه های تخصصی پرداختند.