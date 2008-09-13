تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته مجدد کنکورریها در هفته اول مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی امروز در نشست مطبوعاتی سازمان سنجش گفت: تکمیل ظرفیت کنکور سراسری امسال هفته اول مهرماه اعلام می شود و تا 15 مهرماه نیز نتیجه به دانشگاههایی که اعلام ظرفیت کرده اند، ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ملاک برای ایجاد ظرفیتهای جدید به جهت مساعدت به کنکوریهای امسال به ویژه داوطلبان رتبه بالای شهرستانی دانشگاههای تهران است گفت: در عین حال با چند دانشگاه خوب شهرستانها نیز مذاکره شده که در صورت موافقت ظرفیتهای جدید این دانشگاهها نیز در مهرماه اعلام می شود.