مرور مستندهای جدید فنلاند در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مرور مستندهای جدید فنلاند با همکاری مؤسسه گیلد هفت مستند تولید سال 2006 تا 2008 شامل "اسکی‌بازان" جان وبستر، "نمایش" یان ایاس، "شب جادویی" یونی هیلتونن، "موسیقی تند چشم" تامی سیتایوکی، "آفات" کاتیا لاتاماتی و مینا لامو، "سازندگان" گئورگ گروتنفلد و "خانه‌ای دور از خانه" ماریکا وایزانن به نمایش درمی‌آید.

روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد مؤسسه گیلد که سال 1996 با حمایت شبکه مستند اروپا تأسیس شده، مرکزی مستقل برای معرفی و عرضه مستندهای فنلاندی در جشنواره‌‌های معتبر مستند دنیا است. هیئت یازده نفری فنلاندی هم با حمایت مؤسسه در جشنواره سینما حقیقت حضور خواهند یافت.

در طول برگزاری جشنواره سینما حقیقت نشستی نیز با میهمانان فنلاندی درباره سینمای مستند معاصر فنلاند برپا می‌شود. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران:‌ سینما حقیقت 23 تا 28 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.