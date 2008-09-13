دو هزار واحد صنفی و غیر صنفی در لرستان بازرسی شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد بازدید در طول هفت روز کاری و در هفته گذشته صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح نظارتی این سازمان در ماه مبارک رمضان و آغاز سال تحصیلی، عنوان کرد: این تعداد بازرسی توسط بازرسان سازمان بازرگانی استان و در قالب 40 اکیپ ثابت و سیار انجام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: در طول بازرسی های به عمل آمده، 314 واحد متخلف شامل واحدهای مرغ فروشی، مواد غذایی، لوازم التحریر، کیف و کفش و مواد پروتینی شناسایی و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

بیرانوند ادامه داد: از این تعداد پرونده معرفی شده به تعزیرات حکومتی استان لرستان 170 پرونده به میزان 883 میلیون و 800 هزار ریال جریمه شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد گزارشات مردمی و ناظرین افتخاری 142 مورد بوده که پرونده آنها تشکیل و برای صدور حکم به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شده است.