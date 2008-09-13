برنامه های هفته دفاع مقدس باید مردمی تر شود

سید حمید عبادالهی معاون فرماندار مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید در تدوین آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس به مردم به عنوان حماسه آفرینان اصلی دفاع مقدس نقش برجسته تری قائل شد.

وی افزود: تشکلهای مردمی و صنفی بهترین نهاد برای واگذاری نقش بیشتر و دخالت دادن مردم در هفته دفاع مقدس برای مردمی کردن این آیین های ویژه هستند.

وی همچنین دست اندرکاران برگزاری آیینهای هفته دفاع مقدس را به پرهیز از ارایه برنامه های تکراری فراخواند و خواستار ارائه فکر و ایده نو در این حوزه شد.

عبادالهی عنوان کرد: همچنین برای برگزاری هرچه با شکوه تر آیین های بزرگداشت هفته دفاع مدقس از سوی فرمانداری این شهرستان هفت کمیته تخصصی در مشگین شهر تشکیل شده است.

وی ابراز داشت: کمیته های فرهنگی و ورزشی، بانوان، تبلیغات واطلاع رسانی، خدمات و آموزش و ... از جمله کمیته های تشکیل یافته در این شهرستان است.

معاون فرماندار مشگین شهردر پایان برگزای آیین های سان و رژه نیروهای مسلح و آیین های محفل انس با قرآن و مسابقات قرآنی را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان مشگین شهر اعلام کرد.

