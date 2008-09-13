امسال 120 هزار تن سیب قرمز در مشگین شهر برداشت می شود

یوسف جهانی مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر برداشت سیب قرمز از سطح شش هزار هکتار باغات سیب این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: متاسفانه بروز حوادث طبیعی از جمله سرمازدگی، خشکسالی، سیل و تگرگ در سال جاری 30 درصد به محصول باغات این شهرستان خسارت وارد کرده است.

وی با بیان اینکه سطح باغات میوه این شهرستان 15 هزار هکتار است، تصریح کرد: شهرستان مشگین شهر با تولید 75 درصد از محصولات سردرختی رتبه اول استان را کسب کرده و محصولات سیب قرمز، زرد آلوی حسین خانی و انگور کشمشی آن در سطح کشور شهرت دارد.

جهانی در ادامه از آغاز صادرات محصول سیب قرمز این شهرستان به کشورهای خارجی خبر داد و ابراز داشت: در سالهای اخیر صادرات این محصول به کشورهای آسیای میانه به ویژه حاشیه خلیج فارس از رونق خاصی برخوردار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: سیب قرمز مشگین شهر به لحاظ طعم، رنگ و عطر مطبوع از شهرت بسیار زیادی برخوردار بوده و باید برای صادرات موفق این محصول به کشورهای خارجی در زمینه صنایع بسته بندی برنامه ها و فعالیت های زیاد صورت گیرد.

