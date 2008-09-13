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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

امسال 120 هزار تن سیب قرمز در مشگین شهر برداشت می شود

امسال 120 هزار تن سیب قرمز در مشگین شهر برداشت می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر گفت: با وجود خسارت 30 درصدی ناشی از سرمازدگی، پیش بینی می شود امسال بیش از 120 هزار تن سیب قرمز در مشگین شهر برداشت شود.

یوسف جهانی مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر برداشت سیب قرمز از سطح شش هزار هکتار باغات سیب این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: متاسفانه بروز حوادث طبیعی از جمله سرمازدگی، خشکسالی، سیل و تگرگ در سال جاری 30 درصد به محصول باغات این شهرستان خسارت وارد کرده است.

وی با بیان اینکه سطح باغات میوه این شهرستان 15 هزار هکتار است، تصریح کرد: شهرستان مشگین شهر با تولید 75 درصد از محصولات سردرختی رتبه اول استان را کسب کرده و محصولات سیب قرمز، زرد آلوی حسین خانی و انگور کشمشی آن در سطح کشور شهرت دارد.

جهانی در ادامه از آغاز صادرات محصول سیب قرمز این شهرستان به کشورهای خارجی خبر داد و ابراز داشت: در سالهای اخیر صادرات این محصول به کشورهای آسیای میانه به ویژه حاشیه خلیج فارس از رونق خاصی برخوردار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: سیب قرمز مشگین شهر به لحاظ طعم، رنگ و عطر مطبوع از شهرت بسیار زیادی برخوردار بوده و باید برای صادرات موفق این محصول به کشورهای خارجی در زمینه صنایع بسته بندی برنامه ها  و فعالیت های زیاد صورت گیرد.

کد مطلب 748684

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