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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

نماینده آبادان درگفتگو با مهر:

دولت بر اجرای مصوبات در استان ها نظارت کند/حافظه مردم در مورد وعده ها ضعیف نیست

دولت بر اجرای مصوبات در استان ها نظارت کند/حافظه مردم در مورد وعده ها ضعیف نیست

نماینده مردم آبادان در مجلس هشتم با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات سفر استانی دولت به استان خوزستان گفت: حافظه مردم آنقدر ضعیف نیست که در کمتر از یک سال وعده های دولت را فراموش کنند.

عبدالله کعبی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: دولت خود باید بر اجرایی شدن مصوباتش در استان ها نظارت کند ، از جمله در رابطه با آبادان دولت باید بررسی کند که چرا مصوباتش اجرا نشده است و مردم وعده هایی را که رئیس جمهور در بین آنان داده فراموش نکرده اند.

این نماینده مجلس افزود:  اکثر مصوبات دولت در آبادان و خرمشهر انجام نشده اند چون این پروژه ها ملی در نظر گرفته شده اند اما در بودجه سالیانه برای آن ها بودجه ای درنظر نگرفته شده است ، بنابراین پروژه های این دو شهر با رکود مواجه شده اند.

وی اضافه کرد: اجرا نشدن وعده های دولت در سفرهای استانی شان دولت را پایین می آورد و اگرچه هدف ما تقویت دولت است اما مردم هم از نمایندگان مطالباتی دارند و از ما درباره اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت سوالاتی مطرح می کنند که دولت باید به این سوالات جواب بدهد.

نماینده آبادان در خصوص اقدامات مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به جلسه هفته گذشته این مجمع بیان داشت: در دیداری با دکتر خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر درباره مسائل استان خوزستان بحث شد و با توجه به مرزی بودن استان خوزستان ضروری است نهاد های امدادی و مردمی با جدیت بیشتر در استان خوزستان فعالیت کنند، چون خوزستان هم اکنون با مشکل مجاورت با عراق نیز مواجه است و در مجموع قرار شد هلال احمر برای اسکان و کمک بیشتر به آوارگان عراقی درخوزستان فعال شود.

کد مطلب 748686

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