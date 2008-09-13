رقابت های انفرادی قرعه کشی شد / نوشاد عالمیان سرگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پینگ پنگ بازان شرکت کننده در مسابقات بین المللی آزاد جوانان جهان از امروز دیدارهای خود را در بخش انفرادی دنبال می کنند.

در مراسم قرعه کشی این بخش از مسابقات که امروز انجام شد نوشاد عالمیان نماینده کشورمان در جمع نفرات اول شرکت کنندگان قرار گرفت و به عنوان سرگروه خود معرفی شد. حریفانی از سوئد و هند در گروه عالمیان قرار گرفته اند.

حمیدرضا طاهرخانی دیگر پینگ پنگ باز ایرانی اعزامی به "پونه" هند نیز با نمایندگان ژاپن، پاکستان و کشور میزبان دریک گروه قرار گرفته است. ورزشکار ژاپنی سرگروه این گروه است.

دیدارهای انفرادی مسابقات تنیس روی میز بین المللی آزاد جوانان جهان فردا به پایان می رسد.

تیم تنیس روی میز ایران دیروز در مرحله پلی اف مسابقات تیمی با متحمل شدن شکست 3 بر 2 مقابل کره جنوبی از دور رقابت ها کنار رفت.