این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "آمادئوس" را بعد از جشنواره بیست و هفتم در سالن اصلی به صحنه ببرم. برای اجرای این نمایش از بازیگرانی که به طور ثابت در آثارم حضور داشتند استفاده خواهم کرد.

محامدی درباره حضور بازیگران مطرح و چهره‌های شناخته شده سینما و تئاتر در نمایش جدید خود گفت: برای نقش اصلی نمایش نیز پیش از این با رامبد جوان صحبت کرده بودم که در صورت توافق از این بازیگر استفاده خواهم کرد.

منیژه محامدی نمایش "تبرئه‌شده" را با بازی مهوش افشارپناه، عمار تفتی و محمد اسکندری اردیبهشت و خردادماه امسال در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.