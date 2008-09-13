به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی اتریش و اروپا با عنوان "برکت" با سرمایه 400 میلیون دلار افتتاح شد.

هدف از تأسیس این صندوق که گروهی از سرمایه‌داران اتریشی، مسلمان عرب، ترک، امریکایی و اروپایی راه‌اندازی کرده‌اند، استفاده و بهره‌گیری از سپرده‌های مسلمانان و غیرمسلمانان اتریشی و دیگر کشورهای اروپایی است تا بر اساس اصول و ضوابط تعالیم اسلام و سود حلال از آنها استفاده شود.

مهندس مضر خوجه مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی "برکت" با اشاره به اینکه امکان استفاده از این اموال به صورت اسلامی وجود دارد، اظهار داشت: کمیته مستقل جهانی اسلامی، فعالیتها و استفاده از سود حلال آن را بر اساس موازین شریعت اسلام مورد استفاده قرار داد. در این کمیته شرعی گروهی از کارشناسان و متخصصان شریعت اسلام در جهان اسلام و دیگر نقاط جهان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این صندوق از همکاری با شرکتهای فروش اسلحه، بانکهای استفاده کننده از ربا، شرکتهای هواپیمایی، هتلها، شرکتهای فروش گوشت خوک و نوشیدنیهای الکلی، شرکتهای که با سود تجارت می‌کنند و حتی مؤسسات استفاده کننده از مهندسان ژنتیک جلوگیری به عمل می‌آورد.