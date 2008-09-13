4825 بیمه شده در قالب مشاغل سخت در استان مرکزی بازنشسته شدند

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر حق قانونی کارگان مبنی بر استفاده از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خاطر نشان کرد: عدم برخورداری و شرایط لازم برخی از کارگران برای استفاده از قانون مذکور یکی از چالش‌های مهم سازمان تامین اجتماعی است.

طهماسبی تصریح کرد: کارکنان اداره کل تامین اجتماعی تمام توان خود را به منظور احقاق حق متقاضیان بازنشستگی مشاغل زیان‌آور به کار گرفته‌اند تا ضمن پیشگیری از تضییع حقوق مستحقان آن از سوءاستفاده احتمالی در این موضوع جلوگیری شود.

وی عدم اجرای صحیح قانون نوسازی صنایع در ارتباط با به کارگیری موقت افراد جایگزین کارگران بازنشسته در برخی از کارگاه‌ها را یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و حمایت شوراهای اسلامی کار را به عنوان نمایندگان این قشر خواستار شد.

این مقام مسئول یادآور شد: ‪ 20‬هزار و ‪ ۱۲۳‬هزار بازنشسته تامین اجتماعی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار و ‪ 825‬نفر آنها بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور است.

وی با اشاره به اینکه در مقابل هر شش نفر بیمه پرداز یک نفر بازنشسته داریم، عنوان کرد: جمعیت استان یک میلیون و 353 هزار نفر است که 802 هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

طهماسبی خاطر نشان کرد: بیمه ‌شدگان اصلی این استان ‪ ۱۸۶‬هزار و ‪ ۵۷۴‬نفر است که ‪۲/۲۰‬ درصد کل بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی کشور است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ‪ ‪ ۸۰۲‬هزار نفر شامل 59 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۹۶‬کارگاه فعال در استان وجود دارد که کارگاههای استان ‪ ۱/۹۵‬درصد کل کارگاههای کشور را شامل می شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه میزان هزینه‌ کرد برای بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی استان ‪ ۳۳۱‬میلیارد ریال بوده که ‪ ۷۶‬درصد درآمدهای استان بوده است در ادامه گفت: انتخاب استان مرکزی به عنوان پایلوت کشوری صدور تامین کارت سلامت و طرح اجرایی سیستم آماری بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی اراک نشان از توان بالای استان است.