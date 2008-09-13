کابینه هند موافقتنامه استرداد مجرمین با ایران را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امور بین الملل قوه قضائیه اعلام کرد: به گزارش روز جمعه روزنامه هندی هندو، کابینه هند با رای اکثریت موافقتنامه استرداد مجرمین و گسترش همکاری های قضایی با ایران را به امضا رساند و با آن موافقت کرد.

همچنین ، با امضای این موافقتنامه عملا همکاری های دو کشور در زمینه های قضایی نظیر استرداد مجرمین در زمینه های اقتصادی ،حقوقی و مجرمین تروریستی لازم الاجرا شده و بسترهای قانونی برای این همکاری ها در چارچوب موافقت شده نیز آماده می شود.

در عین حال کابینه هند همچنین موافقت خود را برای همکاری های دو جانبه قضایی با جمهوری اسلامی ایران در امور جنایی نیز اعلام داشت .