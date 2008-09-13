هشت اثر ادبی از لرستان برای حضور در جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری معرفی شد

عبدالرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در حوزه ادبیات در سه بخش تالیفی، تدوینی و ادبیات پایداری آذرماه جاری در تهران برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: کتابهای "گویش گمشده" اثر محمد فلاحی، "به خاطر گلهای چادرت" اثر محمد تقی عزیزیان و "خلوتی برای زیستن" اثر ابراهیم ابوالحسنی آثاری هستند که تاکنون در بخش شعر آزاد به جشنواره تولیدات معرفی شده اند.

مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان لرستان افزود:همچنین در جشنواره تولیدات امسال کتابهای "کودکی از جنس نارنجک" تالیف محمد گودرزی دهریزی، "خط اول" تالیف محمد حسن شفیعی و "به وسعت درخت سیب" تالیف عبدالرضا شهبازی در بخش آثار دفاع مقدس شرکت خواهند کرد.

وی کتابهای "کمی غدیر بیاور" و "عطر یاس" هر دو تالیف عبدالرضا شهبازی را نیز از دیگر تولیدات واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان لرستان در بخش شعر آیینی برای حضور در این جشنواره عنوان کرد.

شهبازی مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را تا پایان مهر ماه عنوان و ابراز امیدواری کرد: در مدت زمان باقی مانده تعداد آثار بیشتری برای حضور در این جشنواره آماده شود.