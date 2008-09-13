به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان ظهر امروز در دیدار مردمی خود با شهروندان در مسجد قاسمیه ارومیه مساحت کل شهر ارومیه را هشت هزار هکتار دانست و گفت: با وجود گستردگی 5/3 برابری مساحت شهرارومیه رونقی در سفره شهر وجود نداردو عقب ماندگی های گذشته کاملا در شهر محسوس بوده واین در حالی است که برخی دهات آبادتر از شهر هستند.

وی با بیان اینکه خدمات شهرداری بدون هیچ ادعایی صورت می گیرد، افزود: علیرغم تلاش هایی که با ورود مدیریت جدید شهری انجام شده هنوز انسجام و اتحاد لازم ایجاد نشده و باید برای توسعه و عمران شهر برنامه ریزی و تدبیری اندیشیده شود و نگاه تیزبین در شهرداری تقویت شود.

بازیان خاطرنشان کرد: برای جبران عقب ماندگی با یک خط مشی تعریف شده و اتحاد و همبستگی کمر همت بسته ایم و بالا بردن سرعت و کیفیت و وسعت را در دستور کار خود قرار دادیم.

وی ادامه داد: شهرداری به عنوان مجموعه ای متفاوت که بیش از 96 درصد از درآمد آن از مردم تامین شده و از کمترین اعتبارات دولتی بهر ه مند است برای رفاه و آسایش مردم با تمام قوا در تلاش است.

بازیان، با فرا ملی خواندن شهر ارومیه بیان داشت: موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در این شهر باعث ایجاد یک وجوه متفاوت شده است که با وجود هم مرزی این استان با سه کشور در منطقه به عنوان ترمینال ورودی می توان از آن نام برد.

شهردار ارومیه با دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت شهری گفت:برای ایجاد مدیریت معنوی در شهر نیاز به برقراری و ارتباط با مردم است و هر چه توجه به این نهاد بیشتر شود باعث قدرتمندتر شدن آن خواهد شد.