طرف آمریکا باید برای بهبود روابط با روسیه تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پوتین در مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی "فیگارو" ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا به تمامی توافقات برای حل مناقشه قفقاز که بین رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه 8 سپتامبر در مسکو حاصل شده بود، عمل کنند.

به گزارش ریانووستی، به گفته پوتین، روسیه امیدواراست که در منطقه امنیتی پیرامون آبخازیا و اوستیای جنوبی که در آنجا پاسداران صلح روسیه حضور دارند، ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مسئولیت را بر عهده گیرند.

نخست وزیر روسیه خاطر نشان داشت: "اگر این اجرا شود، بطور حتم روسیه به تمامی تعهدات خود عمل نموده و پاسداران صلح خود را حتی از این منطقه امنیتی خارج می کند. اما تعهد از هر دو طرف وجود ندارد و نه تنها از سوی روسیه".

در بخشی دیگر از این مصاحبه پوتین با اشاره به اینکه روسیه از دولت جدید آمریکا انتظار بهبود روابط با روسیه را دارد، گفت: "من منتظر بهبود این روابط هستم. آنها [آمریکایی ها] خراب کردند، بگذار خود نیز درست کنند".

وی با اشاره به این که در زمان بحران های جهانی روسیه و آمریکا با یکدیگر همکاری می کردند، خاطر نشان کرد که "در زمان بروز بحرانهای جهانی منافع متقابل بر مغایرت ها چیره می شوند. در دوره جنگ اول جهانی و در دوره جنگ دوم جهانی چنین بود. ما هیچگاه این را در روسیه فراموش نمی کنیم. دلمان می خواست که طرف های آمریکایی ما نیز این را به یاد داشته باشند".

پوتین همچنین در رابطه با موضع چین در مسئله قفقاز، اظهار داشت که روسیه متوجه اولویت های داخلی و خارجی چین است و به همین دلیل از اینکه چین آشکارا از اقدامات روسیه در اوستیای جنوبی و آبخازی حمایت نکرد، ناامید نشد.