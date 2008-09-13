گزارش آژانس درباره شبکه عبدالغدیر خان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، آژانس اعلام کرد که این شبکه برنامه های هسته ای مخفیانه بیشتری از آنچه که قبلا تصور می شده داشته و این برنامه ها را به شکل الکترونیکی در اختیار اعضای این شبکه قرار می داده است.

در این گزارش همچنین به این مسئله اشاره شده که شکافهای زیادی در اطلاعات و درک محققان از فعالیت این شبکه وجود داشته و این مسئله این نگرانی را افزایش می دهد که بازار سیاه هسته ای خان ممکن است مشتریان بیشتری داشته که هویت آنها هنوز مشخص نیست.

آژانس در گزارش خود آورده است: در بین اسناد مهم و کلیدی دستورالعملهایی برای ساخت اورانیوم غنی شده و همچنین اطلاعات مربوط به طراحی سلاحهای هسته ای وجود داشته است.

مقامهای آمریکایی و آژانس به زعم خود با قراردادن نام ایران در کنار کشورهای دیگر ادعا می کنند که خان و همکاران وی فناوری هسته ای را به لیبی، کره شمالی و ایران (!) فروخته اند.

خان از سال 2004 به اتهام فروش فناوری هسته ای به این کشورها در بازداشت خانگی به سر می برد.



