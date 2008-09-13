ساخت آزادراه از اهداف برنامه چهارم عقب افتاد

محمد رضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: تامین مالی بودجه ساخت آزادراههای کشور به صورت اشتراکی میان دولت و برخی پیمانکاران انجام می شود که در اکثر موارد وزارت راه و ترابری به نمایندگی از طرف دولت سهم خود را پرداخت می کند اما سایر پیمانکاران در انجام تعهدات مالی خود با تاخیر عمل می کنند.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: بررسی سابقه پرداخت مالی پروژه های آزادراهی در کشور نشان می دهد که در اکثر موارد وزارت راه و ترابری در پرداخت سهم خود، منظم ترین پرداختها را داشته است.

وی ادامه داد: انتخاب پیمانکاران شریک دولت در ساخت آزادراههای کشور باید با دقت و وسواس بیشتری انجام شود، زیرا برخی از این پیمانکاران علی رغم تاکید بر توانمندیهای مالی خود در اجرای پروژه ها، در نیمه راه از انجام پرداختهای به موقع باز می مانند و این مسئله، عامل عمده ای در تاخیر اجرای پروژه های آزادراهی کشور است.

منتظری تصریح کرد: در سه سال اخیر ساخت آزادراههای کشور از برنامه چهارم توسعه عقب تر بوده که کمبود منابع مالی وکمبود سیمان عمده ترین دلیل تاخیر اجرای این طرحها بوده است.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطر نشان کرد: امید می رود با رفع کمبود سیمان پروژه ها و انتخاب هوشمندانه تر پیمانکاران مجری ساخت آزادراهها، روند تاخیر ساخت پروژه های آزادراهی کشور شتاب بیشتری گیرد.