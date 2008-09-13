14 کیلومتر از خط آهن اراک - ملایر ریل گذاری شد

سید حافظ سادات نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پروژه خط آهن اراک - ملایر 90 کیلومتر طول دارد، اظهار داشت: مابقی عملیات عمرانی پروژه در حال زیر سازی است.

سادات نژاد تصریح کرد: پس از اتمام پل کیلومتر 14(پل تقاطع با جاده شازند) ،از اواخر آبان ماه، ریل گذاری 20 کیلومتر دیگر از این پروژه آغاز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: عملیات نصب شش دهانه پل 20 متری تا نیمه دوم مهر ماه انجام خواهد شد.

سادات نژاد اظهار داشت: ایستگاه ملایر شامل ساختمان ترمینال، ساختمان پلیس، مسجد، نمازخانه ، سکوی انبار و تاسیسات زیربنایی است و در رده ایستگاههای درجه دو کشور قرار گرفته است .

رئیس حوزه نظارت راه آهن غرب کشورخط آهن غرب کشور در توضیح این پروژه نیز گفت: پروژه خط آهن غرب کشور 267 کیلومتر طول دارد و 90 کیلومتر آن از ملایر عبور می کند.

سادات نژاد افزود: این خط آهن از اراک (ایستگاه سمنگان) تا کرمانشاه و مرز خسروی 267 کیلومتر طول دارد و عملیات اجرایی آن با 35 درصد پیشرفت فیزیکی روبروست.

وی اعتبار مصوب شده سال جاری برای اجرای این پروژه را 32 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 70 درصد این اعتبار تخصیص داده خواهد شد.

رئیس حوزه نظارت راه آهن غرب کشور تاکید کرد: در صورت تامین به موقع اعتبار مورد نیازعملیات ریل گذاری پروژه خط آهن اراک - ملایر تا بهمن ماه سال جاری به پایان می رسد.

سادات نژاد ادمه داد: تا کنون چهار و نیم میلیارد اعتبار برای اجرای این پروژه پرداخت شده است.