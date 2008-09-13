تلاش برای رسیدن به جایگاه نخست دنیا در فرایند انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران گفت: برای رسیدن به جایگاه کشورهای توسعه یافته در زمینه انتقال خون نیاز به تحول و تلاش بیشتری داریم.

وی افزود: هم اکنون کشور ما از لحاظ شاخص‌های کیفی و کمی قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست و همطراز کشورهای توسعه یافته قرار می ‌گیرد.

ابوالقاسمی گفت: در نظر داریم در فرایند انتقال خون به جایگاه نخست دنیا دست پیدا کنیم و برای رسیدن به این هدف، همکاری، انسجام و وحدت قوی میان کارکنان سازمان مورد نیاز است.

در این مراسم ، از زحمات دکتر علی طالبیان معاون سابق فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران تقدیر و تشکر به عمل آمد و دکتر صدیقه امینی کافی آبادی به عنوان معاون جدید این حوزه منصوب شد.

دکتر صدیقه امینی کافی آبادی، پاتولوژیست و عضو هیات علمی سازمان انتقال خون ایران بوده و پیش از این، سالها مدیریت کنترل کیفی این معاونت را برعهده داشته است.