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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۳

ابوالقاسمی تاکید کرد:

تلاش برای رسیدن به جایگاه نخست دنیا در فرایند انتقال خون

تلاش برای رسیدن به جایگاه نخست دنیا در فرایند انتقال خون

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، بر تلاش بیشتر برای رسیدن به جایگاه کشورهای توسعه یافته در زمینه انتقال خون تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران گفت: برای رسیدن به جایگاه کشورهای توسعه یافته در زمینه انتقال خون نیاز به تحول و تلاش بیشتری داریم. 

وی افزود: هم اکنون کشور ما از لحاظ شاخص‌های کیفی و کمی قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست و همطراز کشورهای توسعه یافته قرار می ‌گیرد.

ابوالقاسمی گفت: در نظر داریم در فرایند انتقال خون به جایگاه نخست دنیا دست پیدا کنیم و برای رسیدن به این هدف، همکاری، انسجام و وحدت قوی میان کارکنان سازمان مورد نیاز است.

در این مراسم ، از زحمات دکتر علی طالبیان معاون سابق فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران تقدیر و تشکر به عمل آمد و دکتر صدیقه امینی کافی آبادی به عنوان معاون جدید این حوزه منصوب شد. 

دکتر صدیقه امینی کافی آبادی، پاتولوژیست و عضو هیات علمی سازمان انتقال خون ایران بوده و پیش از این، سالها مدیریت کنترل کیفی این معاونت را برعهده داشته است.

کد مطلب 748714

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