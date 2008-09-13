ایران در ردیف 20 کشور نخست از نظر تعداد کاربران اینترنت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمد سلیمانی ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این مرکز در آخرین گزارش خود تعداد کاربران اینترنتی در ایران را 23 میلیون نفر اعلام کرده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 34.9 درصد رسیده و متوسط این شاخص در جهان 21.9 درصد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرکز آمار جهانی اینترنت ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه را 21.3 درصد اعلام کرده است که بر اساس آن، سه درصد از کل کاربران اینترنتی دنیا در خاورمیانه حضور دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سپس با بیان اینکه بر اساس جداول موجود 1.6 درصد از کل کاربران جهانی اینترنت، ایرانی هستند، ادامه داد: ایران توانسته است که بیش از 50 درصد از کاربران اینترنتی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه چهارم توسعه کشور که در سال های 1384 تا 1388 به اجرا در می آید، گفت: بر اساس اهداف این برنامه باید تا پایان سال 88 ضریب نفوذ 30 درصدی در حوزه اینترنت محقق شود.

وی در پایان تاکید کرد: با تلاشهای صورت گرفته طی سه سال گذشته، این هدف برنامه چهارم یک سال زودتر از موعد مقرر، محقق شده است.