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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

علی کاییدی خواستار شد:

مخازن نفتی پلدختر در سفر دوم رئیس جمهور مورد توجه قرار گیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه رئیس جمهور به مخازن نفتی این شهرستان در جریان سفر دوم هیئت دولت به لرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر ، علی کاییدی صبح امروز در نشست با خبرنگاران این شهرستان ، اظهار داشت : پلدختر یکی از شهرستان هایی است که در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز یک طرح و پروژه کلان در آن اجرایی نشده است .

وی تاکید کرد : با توجه به پتانسیل های قوی در بخش نفت و گاز در این شهرستان باید سرمایه گذاری های اساسی به منظور رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان از سوی مسئولان صورت پذیرد .

نماینده مردم پلدختر در مجلس با تاکید بر اینکه مخازن نفتی سرکان مالکوه این شهرستان یکی از سبک ترین و مرغوب ترین نفت کشور را تولید می کند ، یادآور شد : همچنین لرزه نگاری های اخیر انجام شده در جنوب شهرستان پلدختر وجود مخازن عظیم نفتی دیگر در این منطقه را نوید می دهد .

کاییدی با تاکید بر ضرورت زیرمجموعه نفتی قرار گرفتن شهرستان پلدختر ، خواستار توسعه میادین نفتی و گازی این شهرستان و همچنین احداث پالایشگاه نفت در پلدختر شد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود آب فراوان در لرستان ، ابراز تاسف کرد : لرستان با اختصاص 12 درصد آب کشور به خود هنوز از داشتن یک سد محروم است .

کاییدی به مصوبه دور اول سفر هیئت دولت در رابطه با آبی کردن دشت جایدر اشاره و از پیگیریها مجمع نماینده گان استان برای جذب اعتبار این پروژه خبر داد .

منشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت سفرهای استانی هیئت دولت اشاره کرد و بیان داشت : سفرهای استانی از دستاوردهای مهم دولت نهم بوده و همواره با برکات زیادی از جمله ایجاد ارتباط نزدیک با مردم و رسیدگی به مشکلات اقشار مختلف جامعه همراه بوده است .

کد مطلب 748717

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