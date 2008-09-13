مخازن نفتی پلدختر در سفر دوم رئیس جمهور مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر ، علی کاییدی صبح امروز در نشست با خبرنگاران این شهرستان ، اظهار داشت : پلدختر یکی از شهرستان هایی است که در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز یک طرح و پروژه کلان در آن اجرایی نشده است .

وی تاکید کرد : با توجه به پتانسیل های قوی در بخش نفت و گاز در این شهرستان باید سرمایه گذاری های اساسی به منظور رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان از سوی مسئولان صورت پذیرد .

نماینده مردم پلدختر در مجلس با تاکید بر اینکه مخازن نفتی سرکان مالکوه این شهرستان یکی از سبک ترین و مرغوب ترین نفت کشور را تولید می کند ، یادآور شد : همچنین لرزه نگاری های اخیر انجام شده در جنوب شهرستان پلدختر وجود مخازن عظیم نفتی دیگر در این منطقه را نوید می دهد .

کاییدی با تاکید بر ضرورت زیرمجموعه نفتی قرار گرفتن شهرستان پلدختر ، خواستار توسعه میادین نفتی و گازی این شهرستان و همچنین احداث پالایشگاه نفت در پلدختر شد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود آب فراوان در لرستان ، ابراز تاسف کرد : لرستان با اختصاص 12 درصد آب کشور به خود هنوز از داشتن یک سد محروم است .

کاییدی به مصوبه دور اول سفر هیئت دولت در رابطه با آبی کردن دشت جایدر اشاره و از پیگیریها مجمع نماینده گان استان برای جذب اعتبار این پروژه خبر داد .

منشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت سفرهای استانی هیئت دولت اشاره کرد و بیان داشت : سفرهای استانی از دستاوردهای مهم دولت نهم بوده و همواره با برکات زیادی از جمله ایجاد ارتباط نزدیک با مردم و رسیدگی به مشکلات اقشار مختلف جامعه همراه بوده است .