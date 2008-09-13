تمامی دستگاه ها باید تجارت خارجی استان کرمانشاه را حمایت و تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر شنبه درجلسه توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی استان اظهار داشت: خوشبختانه طی سه سال گذشته حرکتهای خوبی جهت توسعه تجارت خارجی در استان صورت گرفته که این حرکت و مسیر باید از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط برای حصول اهداف پیش بینی شده همچنان ادامه داشته باشد.

وی بحث توسعه تجارت خارجی را باعث رونق و کسب درآمد برای استان به ویژه تحول و پویایی در شهرهای مرزی عنوان و تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان باید از هیچ کوششی جهت توسعه تجارت خارجی و افزایش میزان صادرات دریغ نکنند.

غفوری تاکید کرد: روند ارتباط و مراوده با مسولین عراقی باید بیش از پیش از سوی دستگاههای ذیربط تقویت و تلاش شود تا این ارتباط روز به روز مستحکم تر شود.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن شرایط ویژه استان کرمانشاه در صورت توجه و حمایت تمامی دستگاه ها و دقت و تاکید مسئولان این استان می تواند به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان محصولات مختلف کشور تبدیل شود.

استان کرمانشاه با 350کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و وجود پایانه مرزی خسروی به عنوان بزرگترین پایانه مرزی کشور قطب صادراتی غرب کشور محسوب می شود.