پرسپولیس در هفته چهارم مسابقات متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات تنیس روی میز باشگاه های تهران با انجام سه دیدار برگزار شد. در این هفته از رقابت ها تیم مدعی پرسپولیس با نتیجه 2 بر 2 مقابل تیم شهید چمران متوقف شد. در دو دیداربرگزارشده دیگر تیم های آلو تایل و رهاورد موفق به کسب پیروزی شدند. این دو تیم با نتیجه مشابه 4 بر صفر از سد تیم های بازرگانی لیاقی و سیپان غلبه گذشتند. دراین هفته از مسابقات تیم سایپا به دلیل مشخص نشدن تکلیف حضور تیم هما با قرعه استراحت روبه رو بود.

مسابقات تنیس روی میزلیگ برتر باشگاه های تهران فردا با برگزاری سه دیدار وارد هفته پنجم می شود. برنامه بازی های فردا به این شرح است:

* رهاورد الکا - شهید چمران

* پرسپولس - بازرگانی لیاقی

* سایپا - آلوتایل