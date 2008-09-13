هشت مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی جدید در لرستان راه اندازی شد

کیانوش بهرهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در راستای اصل 44 قانون اساسی پس از حدود دو سال پیگیری مستمر مجوز تاسیس و فعالیت هفت مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی غیر دولتی از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری گرفته شد.

وی تصریح کرد: این مراکز در شهرستانهای کوهدشت، الشتر، نورآباد، دورود، الیگودرز هر کدام یک مرکز و در شهرستان بروجرد دو مرکز دایر شده اند.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استان لرستان با تاکید بر اینکه شهرستانهای الشتر، دورود و نورآباد برای نخستین بار است که دارای مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی خواهند شد، یادآور شد: این مراکز فعالیت رسمی خود را از مهر ماه سال جاری با پذیرش دانشجو در 24 کد رشته محل دوره های پودمانی آغاز خواهند کرد.

بهرهی همچنین از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان در شهر خرم آباد خبر داد و عنوان کرد: این مرکز در مهرماه سال جاری به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز مجموعه قوه قضاییه با پذیرش دانشجو در رشته خدمات قضایی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.