27 واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سلیمانی، ظهر امرو در جمع خبرنگاران در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: این واحد تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی مشهد (کلات) قوچان، تربت حیدریه، چناران، کاویان، کاشمر، بردسکن، بینالود، توس، فناوریهای برتر و خیام مستقر شده اند.

وی اظهار داشت: این واحدهای صنعتی تولید کننده قطعات خودرو، قطعات کامپیوتر، پوشاک و مسنوجات، مبلمان فلزی، فرآورده های لبنی، بسته بندی خشکبار و حبوبات، اسکلت و سازه های فلزی، تراشکاری، ماشین سازی، امولسیفایر در صنایع غذایی، محصولات لاستیکی، فورجینگ، جعبه و پاکت مقوایی، کود کامل، قابسازی و تراشکاری، تابلوهای برق و پرسکاری هستند.

سلیمانی تصریح کرد: ارزش سرمایه گذاری این واحدها 388 میلیارد و 679 میلیون ریال و اشتغالزایی آن 694 نفر است.

وی در خصوص بزرگترین واحد تولیدی که در چند ماهه اخیر به بهره برداری رسیده نیز گفت: واحد تولیدی مبلمان جاده ابریشم در فضایی به مساحت 9 هزار و 159 متر مربع بزرگ ترین واحدی است که در چند ماهه اخیر به بهره برداری رسیده است.

سلیمانی افزود: این واحد تولیدی با سرمایه گذاری 17میلیارد و 997 میلیون ریال و اشتغالزایی 55 نفر در شهرک صنعتی فناوری های برتر مشهد فعال است.