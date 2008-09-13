احتمال پایان همکاری پاکستان با آمریکا در جنگ علیه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از تصمیم واشنگتن برای تعقیب مواضع شبه نظامیان در داخل پاکستان این نمایندگان خشمگین شدند.

بر پایه این گزارش، پس از آخرین حمله موشکی آمریکا به خاک پاکستان که در نتیجه آن دست کم 12 نفر در منطقه وزیرستان کشته شدند، در حدود یکصد نفر از معترضان پرچمهای آمریکا را به آتش کشیدند.

مقامهای کنونی و سابق آمریکا به آسوشیتدپرس گفتند که " جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای عملیاتهای تجاوزکارانه تری در مرز پاکستان را به شکل محرمانه تصویب کرد.

از 13 آگوست ( 23 مردادماه) تاکنون دست کم هفت حمله موشکی آمریکا به خاک پاکستان صورت گرفته است. دولت و ارتش پاکستان به حملات اخیر آمریکا به شدت اعتراض کرده اند.

