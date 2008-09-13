  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

نمایندگان پاکستان اعلام کردند:

احتمال پایان همکاری پاکستان با آمریکا در جنگ علیه تروریسم

احتمال پایان همکاری پاکستان با آمریکا در جنگ علیه تروریسم

نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان پاکستان روز گذشته تهدید کردند که اگر آمریکا به مرزهای کشورشان احترام نگذارد، احتمالا اسلام آباد به همراهی خود با واشنگتن در جنگ علیه تروریسم پایان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از تصمیم واشنگتن برای تعقیب مواضع شبه نظامیان در داخل پاکستان این نمایندگان خشمگین شدند.

بر پایه این گزارش، پس از آخرین حمله موشکی آمریکا به خاک پاکستان که در نتیجه آن دست کم 12 نفر در منطقه وزیرستان کشته شدند، در حدود یکصد نفر از معترضان پرچمهای آمریکا را به آتش کشیدند.

مقامهای کنونی و سابق آمریکا به آسوشیتدپرس گفتند که " جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای عملیاتهای تجاوزکارانه تری در مرز پاکستان را به شکل محرمانه تصویب کرد.

از 13 آگوست ( 23 مردادماه) تاکنون دست کم هفت حمله موشکی آمریکا به خاک پاکستان صورت گرفته است. دولت و ارتش پاکستان به حملات اخیر آمریکا به شدت اعتراض کرده اند.

کد مطلب 748732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها